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Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış! Görenler şaşırıyor

13 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Mesut komiser karakterini canlandırıyor Şevket Çoruh. Dizinin sorunlu karakterlerinden biri olan Mesut komiserin dizide bir oğlu bulunuyor. Ancak Arka Sokaklar'ın Mesut'unun gerçek hayatta boyu kadar bir kızı var. 1993-2004 yılları arasında kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile evlilik yapan Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh'u görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Arka Sokaklar'ın Mesut'u olmak üzere ünlülerin çocukları.

25.03.2019 12:04 - Son Güncelleme: 25.03.2019 12:12
Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış! Görenler şaşırıyor

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut karakteri ile tanınan oyuncu Şevket Çoruh'un gerçek hayatta boyu kadar bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış! Görenler şaşırıyor

2016 yılında trafik kazasında kaybettiğimiz sanatçı Erdal Tosun'un bir de kızını görün.

Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış! Görenler şaşırıyor
Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış! Görenler şaşırıyor

Oyuncu Esra Dermancıoğlu

Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış! Görenler şaşırıyor

Refia Dermancıoğlu

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