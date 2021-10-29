Beren saat yüzündeki o detaydan sıkıldı ve soluğu estetik doktorunda aldı! Yeni hali hayranlarını birbirine düşürdü!

Beren Saat yeni reklam filmi öncesi estetik doktoruna koştu. Ünlü oyuncunun yeni hali bazı hayranları tarafından tepki çekerken kimileri de yeni halini de beğendiklerini söyledi. Reklam anlaşması için imaj değişikliği yapan Saat'in bu zamana kadar ön dişlerinden şikayetçi olduğu bilinmiyordu. Ancak ön iki dişi arasındaki aralıktan bıkan oyuncu soluğu diş doktorunda aldı.