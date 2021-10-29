Beren saat yüzündeki o detaydan sıkıldı ve soluğu estetik doktorunda aldı! Yeni hali hayranlarını birbirine düşürdü!
Aşkı Memnu, Fatmagül'ün Suçu ne ve son olarak da Atiye dizisiyle ortalığı kasıp kavuran ünlü oyuncu Beren Saat yeni haliyle hayranlarını ikiye böldü. Yeni reklam anlaşması imzalayan ünlü oyuncu çekim öncesinde ön dişlerini yaptırdı. Saat'in dişlerindeki ayrıklığı sevmediği böylelikle ortaya çıktı. Bu zamana kadar doğallığı ile konuşulan oyuncuya bir çok yorum geldi. Sosyal medyada Beren Saat'in hayranlarından bazıları doğallığını bozduğu yorumunda bulurken, bazı hayranları ise güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini ve yeni dişlerinin yakıştığını dile getirdi.
29.10.2021 11:11
- Son Güncelleme: 29.10.2021 11:14
Beren Saat yeni reklam filmi öncesi estetik doktoruna koştu. Ünlü oyuncunun yeni hali bazı hayranları tarafından tepki çekerken kimileri de yeni halini de beğendiklerini söyledi. Reklam anlaşması için imaj değişikliği yapan Saat'in bu zamana kadar ön dişlerinden şikayetçi olduğu bilinmiyordu. Ancak ön iki dişi arasındaki aralıktan bıkan oyuncu soluğu diş doktorunda aldı.
Şimdiye kadar dişlerindeki ayrıklığa hiç dokunmayan Beren Saat sonunda hastaneye giderek dişlerini yaptırma kararı aldı.
Kimi takipçileri doğallığını bozduğunu söylerken kimileri de her haliyle Beren Saat'i çok beğendiğini yazdı.