Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler arasında sular durulmuyor! Yeni sevgilisiyle yaptığı yatak odası paylaşımı eski eşi çileden çıkardı
Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler arasında sular durulmuyor! Şarkıcı Berdan Mardini'yi boşanma sırasında Gökhan Göz ile aldattığını itiraf eden Fatoş Yelliler, uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Yelliler, şimdi ise eski eşi Berdan Mardini'nin yeni sevgilisiyle yatak odasından yaptığı paylaşıma kayıtsız kalmadı ve yaptığı açıklamalarla sosyal medyaya damga vurdu. Kendisi için yatağını süsleyen sevgilisiyle olduğu anları paylaşan Mardini'ye eski eşi sert çıktı. İşte detaylar...
42 yaşındaki Berdan Mardini, konuk olduğu magazin programında özel hayatı hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, yayın sırasında sevgilisi olduğunu söyledi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan Fatoş Yelliler, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarını düşünen bir baba, annelerinden ayrı o iki evlat, okul çağında çocuklar, kalkıp sosyal medyada başka kadınla yaşadıklarını paylaşmaz. Çocukların psikolojilerini umursamadığınız buradan belli zaten. Elbette bekarsınız, hayatınızda biri olabilir ama evlatlarınızı düşünüp bunları bu kadar gözlerine sokmayın. Yazık çok yazık..."
Art arda paylaşımlarda bulunan Yelliler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben olsaydım, mesela öncelikle ilk pastamı evlatlarımla keser, onlarla kutlama yapar, o kareleri paylaşırdım. Sonra hayatımdaki insanla bunu yapardım. Yine usulünce tabi yatak odasından karelerle değil. Nerede sizdeki örf, adetler madem bu kadar önemli sizin için?"