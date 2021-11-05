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Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler arasında sular durulmuyor! Yeni sevgilisiyle yaptığı yatak odası paylaşımı eski eşi çileden çıkardı

Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler arasında sular durulmuyor! Şarkıcı Berdan Mardini'yi boşanma sırasında Gökhan Göz ile aldattığını itiraf eden Fatoş Yelliler, uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Yelliler, şimdi ise eski eşi Berdan Mardini'nin yeni sevgilisiyle yatak odasından yaptığı paylaşıma kayıtsız kalmadı ve yaptığı açıklamalarla sosyal medyaya damga vurdu. Kendisi için yatağını süsleyen sevgilisiyle olduğu anları paylaşan Mardini'ye eski eşi sert çıktı. İşte detaylar...

05.11.2021 18:21 - Son Güncelleme: 05.11.2021 18:42
Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler arasında sular durulmuyor! Yeni sevgilisiyle yaptığı yatak odası paylaşımı eski eşi çileden çıkardı

Berdan Mardini, 2010 yılında Paris'te tanıştığı ve nikah masasına oturduğu iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile geçen yaz olaylı bir şekilde boşanmıştı.

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Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler arasında sular durulmuyor! Yeni sevgilisiyle yaptığı yatak odası paylaşımı eski eşi çileden çıkardı

42 yaşındaki Berdan Mardini, konuk olduğu magazin programında özel hayatı hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, yayın sırasında sevgilisi olduğunu söyledi.

Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler arasında sular durulmuyor! Yeni sevgilisiyle yaptığı yatak odası paylaşımı eski eşi çileden çıkardı

Şarkıcının, sosyal medya hesabında sevgilisiyle ilgili yaptığı paylaşımda canlı yayında yayınlandı. Kendisi için yatağını süsleyen sevgilisiyle olduğu anları yayınlayan Mardini'nin paylaşımı ise eski eşini sinirlendirdi.

Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler arasında sular durulmuyor! Yeni sevgilisiyle yaptığı yatak odası paylaşımı eski eşi çileden çıkardı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan Fatoş Yelliler, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarını düşünen bir baba, annelerinden ayrı o iki evlat, okul çağında çocuklar, kalkıp sosyal medyada başka kadınla yaşadıklarını paylaşmaz. Çocukların psikolojilerini umursamadığınız buradan belli zaten. Elbette bekarsınız, hayatınızda biri olabilir ama evlatlarınızı düşünüp bunları bu kadar gözlerine sokmayın. Yazık çok yazık..."

Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler arasında sular durulmuyor! Yeni sevgilisiyle yaptığı yatak odası paylaşımı eski eşi çileden çıkardı

Art arda paylaşımlarda bulunan Yelliler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben olsaydım, mesela öncelikle ilk pastamı evlatlarımla keser, onlarla kutlama yapar, o kareleri paylaşırdım. Sonra hayatımdaki insanla bunu yapardım. Yine usulünce tabi yatak odasından karelerle değil. Nerede sizdeki örf, adetler madem bu kadar önemli sizin için?"

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