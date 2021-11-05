Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler arasında sular durulmuyor! Yeni sevgilisiyle yaptığı yatak odası paylaşımı eski eşi çileden çıkardı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan Fatoş Yelliler, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarını düşünen bir baba, annelerinden ayrı o iki evlat, okul çağında çocuklar, kalkıp sosyal medyada başka kadınla yaşadıklarını paylaşmaz. Çocukların psikolojilerini umursamadığınız buradan belli zaten. Elbette bekarsınız, hayatınızda biri olabilir ama evlatlarınızı düşünüp bunları bu kadar gözlerine sokmayın. Yazık çok yazık..."