Vav TV İzle
Haberler Magazin Kardeşlerim'in Nebahat'i Simge Selçuk iddialı tarzıyla bakın kime benzetildi! Sosyal medya yandı kavruldu “İçimdeki panter bazen...”

Kardeşlerim'in Nebahat'i Simge Selçuk iddialı tarzıyla bakın kime benzetildi! Sosyal medya yandı kavruldu “İçimdeki panter bazen...”

Kardeşlerim'in Nebahat'i Simge Selçuk iddialı tarzıyla bakın kime benzetildi! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Nebahat karakterini canlandıran başarılı oyuncu Simge Selçuk, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İddialı tarzıyla verdiği pozları art arda yayınlayan Selçuk'un "İçimdeki panter bazen pembe değil" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Öte yandan siyah küt kesim saçlarıyla objektife poz veren Selçuk, Uma Thurman'a benzetildi. İşte Simge Selçuk'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

05.11.2021 19:26 - Son Güncelleme: 05.11.2021 19:26
Kardeşlerim’in Nebahat’i Simge Selçuk iddialı tarzıyla bakın kime benzetildi! Sosyal medya yandı kavruldu “İçimdeki panter bazen...”

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in Nebahat'i Simge Selçuk, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Nebahat’i Simge Selçuk iddialı tarzıyla bakın kime benzetildi! Sosyal medya yandı kavruldu “İçimdeki panter bazen...”

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Selçuk, iddialı tarzıyla verdiği pozları "İçimdeki panter bazen pembe değil" notuyla Instagram hesabında yayınladı.

Kardeşlerim’in Nebahat’i Simge Selçuk iddialı tarzıyla bakın kime benzetildi! Sosyal medya yandı kavruldu “İçimdeki panter bazen...”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kardeşlerim’in Nebahat’i Simge Selçuk iddialı tarzıyla bakın kime benzetildi! Sosyal medya yandı kavruldu “İçimdeki panter bazen...”

Takipçileri, ünlü oyuncuya "Bayıldım", "Çok güzelsin", "Tek kelimeyle mükemmel" yorumlarında bulundu.

Kardeşlerim’in Nebahat’i Simge Selçuk iddialı tarzıyla bakın kime benzetildi! Sosyal medya yandı kavruldu “İçimdeki panter bazen...”

UMA THURMAN'A BENZETİLDİ
Öte yandan Selçuk'un paylaşımı Quentin Tarantino'nun kült filmlerinden Ucuz Roman'ın (Pulp Fiction) dünyaca ünlü oyuncusu Uma Thurman'a benzetildi.

SON DAKİKA