Kardeşlerim'in Nebahat'i Simge Selçuk iddialı tarzıyla bakın kime benzetildi! Sosyal medya yandı kavruldu “İçimdeki panter bazen...”
Kardeşlerim'in Nebahat'i Simge Selçuk iddialı tarzıyla bakın kime benzetildi! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Nebahat karakterini canlandıran başarılı oyuncu Simge Selçuk, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İddialı tarzıyla verdiği pozları art arda yayınlayan Selçuk'un "İçimdeki panter bazen pembe değil" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Öte yandan siyah küt kesim saçlarıyla objektife poz veren Selçuk, Uma Thurman'a benzetildi. İşte Simge Selçuk'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
05.11.2021 19:26
- Son Güncelleme: 05.11.2021 19:26
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in Nebahat'i Simge Selçuk, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.
UMA THURMAN'A BENZETİLDİ
Öte yandan Selçuk'un paylaşımı Quentin Tarantino'nun kült filmlerinden Ucuz Roman'ın (Pulp Fiction) dünyaca ünlü oyuncusu Uma Thurman'a benzetildi.