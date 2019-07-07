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Bensu Soral'ı görenler şok geçirdi! İşte güzelliğiyle herkesi büyüleyen Bensu Soral'ın 'yok artık' dedirten görüntüsü

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral'ın kardeşi Bensu Soral'ı görenler adeta şok geçirdi! Son zamanların en popüler isimlerinden olan Bensu Soral, güzelliğiyle göz kamaştırmaya devam ederken ortaya çıkan görüntüler karşısında hayranları gözlerine inanamadı. Hakan Baş ile mutlu bir evliliği olan 28 yaşındaki Bensu Soral, mesleğiyle ilgili Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun'u canlandıran ablası Hande Soral'ı örnek aldığını ifade etmişti. Oyunculuğu ve güzelliğiyle göz dolduran Hande Soral'ın çocukluk halini görmeye hazır mısınız?

07.07.2019 17:53 - Son Güncelleme: 07.07.2019 17:53
Bensu Soral'ı görenler şok geçirdi! İşte güzelliğiyle herkesi büyüleyen Bensu Soral'ın 'yok artık' dedirten görüntüsü

Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterine hayat veren güzel oyuncu Hande Soral'ın kardeşi Bensu Soral hayranları şok oldu. İkizi Bedirhan Soral ile çocukluk zamanına ait fotoğrafları ortaya çıkan Bensu Soral'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Bensu Soral'ın çocukluk hali...

Bensu Soral'ı görenler şok geçirdi! İşte güzelliğiyle herkesi büyüleyen Bensu Soral'ın 'yok artık' dedirten görüntüsü

ARZUM ONAN

Bensu Soral'ı görenler şok geçirdi! İşte güzelliğiyle herkesi büyüleyen Bensu Soral'ın 'yok artık' dedirten görüntüsü
Bensu Soral'ı görenler şok geçirdi! İşte güzelliğiyle herkesi büyüleyen Bensu Soral'ın 'yok artık' dedirten görüntüsü

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Bensu Soral'ı görenler şok geçirdi! İşte güzelliğiyle herkesi büyüleyen Bensu Soral'ın 'yok artık' dedirten görüntüsü
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