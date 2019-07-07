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Esra Erol milyonları şaşırttı! Tüm bildiklerinizi unutun... Şok olacaksınız

Televizyonculuğun en başarılı yüzlerinden olan Esra Erol, yine şaşırttı. Kendisi hakkında ortaya çıkan o gerçek, milyonları hayretler içinde bıraktı. Hayranları tarafından kendisi hakkında özel bilgileri merak edilen Esra Erol yine olay oldu. Kendisi hakkında ortaya çıkan o gerçek, milyonları hayretler içinde bıraktı. Görenlerin 'yok artık' dediği gerçek, sosyal medyanın gündeminde. Hayranları tarafından kendisi hakkında özel bilgileri merak edilen Esra Erol yine olay oldu. Birçok ünlü çalkantılı hayatları, lüks arabaları ile gündeme gelirken Esra Erol, memleketi ile olay oldu. Esra Erol aslen nereli? Duyanların tahmin dahi edemediği gerçek hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız gerçek memleketleri.

07.07.2019 18:37 - Son Güncelleme: 07.07.2019 18:51
Esra Erol milyonları şaşırttı! Tüm bildiklerinizi unutun... Şok olacaksınız

Esra Erol aslen nereli? Başarılı sunucunun asıl memleketini gören hayranlarını küçük dilini yutuyor. İşte birbirinden ünlü yıldızların gerçek memleketleri...

Esra Erol milyonları şaşırttı! Tüm bildiklerinizi unutun... Şok olacaksınız

Melike İpek Yalova - İstanbul

Esra Erol milyonları şaşırttı! Tüm bildiklerinizi unutun... Şok olacaksınız

Kenan İmirzalıoğlu - Ankara

Esra Erol milyonları şaşırttı! Tüm bildiklerinizi unutun... Şok olacaksınız

Ayhan Taş - Adana

Esra Erol milyonları şaşırttı! Tüm bildiklerinizi unutun... Şok olacaksınız

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