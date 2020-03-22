Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral ile sosyal medyayı salladı! 'Çok iyi'
Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral'ın kız kardeşi olan Bensu Soral, güzelliği ile çok konuşulan ünlüler arasında. Kariyerinde ablasının izinden giden 28 yaşındaki Bensu Soral'ın, Bedirhan adındaki ikiz kardeşi ile çektiği video magazin gündemine bomba gibi düştü. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle 'gerekmedikçe evden çıkmayın' tedbirine uyan Soral ailesi, evde vakit geçirdiği keyifli anları paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte 2018 yılında Hakan Baş ile evlenen Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral ile yaptığı koronavirüs dansı...
MORAL VERMEYE ÇALIŞIYORLAR
Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşması dansını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında vatandaşlar evlerine kapanırken, sanatçılar ve oyuncular da yaptıkları paylaşımları ile takipçilerine moral vermeye çalışıyor.
Ünlüler kendilerini ve takipçilerini eğlendirmek için ilginç yöntemler deniyor ve başarılı da oluyorlar. O isimlerden biri de güzel oyuncu Bensu Soral. Soral evinin bahçesinde ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral'ın paylaşımı hem güldürdü hem de görenlere büyük moral oldu.
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