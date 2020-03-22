Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral ile sosyal medyayı salladı! 'Çok iyi'

Ünlüler kendilerini ve takipçilerini eğlendirmek için ilginç yöntemler deniyor ve başarılı da oluyorlar. O isimlerden biri de güzel oyuncu Bensu Soral. Soral evinin bahçesinde ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral'ın paylaşımı hem güldürdü hem de görenlere büyük moral oldu.

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