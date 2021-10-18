Bennu Gerede göğsünü gere gere verdiği 'ya kurban olursun ya da cinsel enerjine dokunursun' pozuyla sosyal medyanın dilinde: 'O daha ölmedi'
Bennu Gerede göğsünü gere gere verdiği 'ya kurban olursun ya da cinsel enerjine dokunursun' pozuyla sosyal medyanın dilinde! Geçtiğimiz günlerde oğlu Daren Gerede Erkaya'nın kendisinden 22 yaş büyük Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Bennu Gerede yaşını takipçileri ile paylaşırken bir de hayattan kendine çıkardığı bir not kaleme aldı. Gerede'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medya gündeminde çok konuşulanlar arasına girdi. 2 çocuk annesinin paylaşımına, "Bu ben daha ölmedim pozu mu?" yorumları yapıldı.
18.10.2021 14:08
- Son Güncelleme: 18.10.2021 14:18
Bennu Gerede göğsünü gere gere verdiği 'ya kurban olursun ya da cinsel enerjine dokunursun' pozuyla sosyal medyanın dilinde! 2 çocuk annesi kendine yaptığı paylaşımla şoke etti.
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk ile Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'nın aralarındaki 22 yaş farka aldırış etmeden yeni bir aşka yelken açmasına destek olan anne Bennu Gere Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde.
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