Benim Adım Melek'in Defne'si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali piyasaya çıkınca...25 yaşındaki Rabia estetikli çıktı herkes şaştı
Başrollerini Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin paylaştığı Benim Adım Melek, çarşamba akşamlarının hatrı sayılır dizilerinden. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncularında yıldızını parlatan Benim Adım Melek dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Defne karakterine hayat veren Rabia Soytürk. 1996 doğumlu genç oyuncu bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından ve güzelliğinden söz ettiriyor. Rabia Soytürk hakkında araştırma yapanlar hiç beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Genç oyuncu Rabia Soytürk estetik harikası çıktı. Rabia Soytürk'ün yıllar öncesine ait fotoğraflar ortaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncunun hemde büyümenin hem de estetik müdahalelerin etkisiyle hayli değiştiği görülüyor. İşte başta Rabia Soytürk olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.
20.01.2021 14:58
- Son Güncelleme: 20.01.2021 14:58
Benim Adım Melek dizisindeki Defne karakteri hayat veren Rabia Soytürk, estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Rabia Soytürk'ün ortaya çıkan estetiksiz haliyle magazin dünyasında bomba etkisi yarattı Bakın Benim Adım Melek dizisinin Defne'si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış. İşte başta Rabia Soytürk olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.
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