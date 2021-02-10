Benim Adım Melek'in Defne'si Rabia Soytürk de estetikli çıktı! 25 yaşındaki Rabia şaşkına çevirdi

Benim Adım Melek dizisindeki Defne karakteri hayat veren Rabia Soytürk, estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Rabia Soytürk'ün ortaya çıkan estetiksiz haliyle magazin dünyasında bomba etkisi yarattı Bakın Benim Adım Melek dizisinin Defne'si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış. İşte başta Rabia Soytürk olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.