Bendeniz'in son haline bakın! Minisiyle sahne aldı! İki iğneyle ayakta duran Bendeniz’i gören inanamadı “Yıllar ona uğramamış”
Gerçek adı Deniz Çelik olan Bendeniz, ilk albümünü 1993 yılında çıkardı ve kısa sürede büyük bir şöhrete kavuştu. 90'lı yıllarda müzik listelerini altüst eden şarkıcı, Güzeller Güzeli, Satmışım, Deli Yarim, Neler Olacak adlı parçalarıyla hafızlara kazındı. Uzun süreden sonra konser veren ünlü şarkıcı, performansıyla sahneyi adeta salladı. Rahatsız olduğunu ve iki kez iğne olup sahneye çıktığını belirten Bendeniz'in son hali de gündem oldu. Mini eteğiyle sahneye çıkan şarkıcının son hali için "Yıllara meydan okuyor", "Yıllar ona uğramamış" yorumları yapıldı. İşte Bendeniz'in sosyal medyada gündem olan son hali...
12.06.2022 19:59 - Son Güncelleme: 12.06.2022 19:59
25 Temmuz 1973 tarihinde Zürih'te dünyaya gelen ve aslen Konyalı olan Bendeniz'in bir arkadaşının doğum gününde şarkı söylemesi üzerine hayatı değişti.
Yetkililer tarafından keşfedilen Bendeniz, 1993 yılında Neslihan Yargıcı tarafından oluşturulan "Abajur Kız" imajı ile ilk albümünü çıkararak müzik dünyasına adımını attı.
Performansıyla sahneyi adeta sallayan Bendeniz, yaşadığı sağlık problemine rağmen unutulmaz bir gece yaşattı.