"Ben yatmadım sen yattın" kavgasında Bircan Bali Uraz Kaygılaroğlu'nu bombaladı "Arkadaşlarıma saldırmış bana sallamış" Bir gaf sonrası...
Ebru Şancı bir gaf yaptı ortalığı birbirine kattı... Her şey geçtiğimiz günlerde Bircan Bali ile Ebru Şancı'nın kendi arasında bir konuyu konuşurken Şancı'nın Uraz Kaygılaroğlu üzerinden yaşadığı bir dil sürçmesi üzerinden başladı. Şancı'nın sözleri günlerce konuşulurken, Şancı'dan özür geldi. Ancak görünen o ki olaylar büyüyor. Bircan Bali, konu hakkında flaş bir paylaşım yaptı.
Söylemezsem Olmaz programını yorumcularından Ebru Şancı ve Bircan Bali, Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkilerinden konuşurken ilginç bir gafa imza atmıştı. Bu gaf beraberinde olaylar silsilesini getirdi. İşte yaşananlar.
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkilerinden bahsettikleri esnada konuyu birbirleri ile olan durumlara getiren yorumcular, seyircileri bir hayli şaşkına çevirdi.
İkili konuya Ebru Şancı'nın 'Dikkat ediyor musunuz, Uraz'ın ilişkileri çok kısa sürüyor.' demesiyle girdi. Bunu duyan Bircan Bali birden gülmeye başladı.
Ardından Şancı yorumlarına "Ağır kanlıymış" diyerek devam etti. Bali ise "Uyuyor muymuş hemen?" diye sordu. Aynı zamanda Şancı, 'Enerjisi çok düşükmüş' dedi. Bircan Bali ise 'Neden Uraz'a az süre veriliyor mesela horluyor mu acaba?' diyerek gülmeye devam etti.