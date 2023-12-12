Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gardaşov’u Ozan Akbaba bakın aslen nereliymiş! İşte Ozan Akbaba’nın merak edilen memleketi...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosuna dahil olan Ozan Akbaba'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Buket Arıkan ile mutlu bir evlilik sürdüren 41 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Ozan Akbaba aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gardaşov'u Ozan Akbaba'nın memleketi...