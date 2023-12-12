Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gardaşov’u Ozan Akbaba bakın aslen nereliymiş! İşte Ozan Akbaba’nın merak edilen memleketi...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosuna dahil olan Ozan Akbaba'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Buket Arıkan ile mutlu bir evlilik sürdüren 41 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Ozan Akbaba aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gardaşov'u Ozan Akbaba'nın memleketi...
Ozan Akbaba, Esşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rol arkadaşı Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosuna dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
OZAN AKBABA KİMDİR?
Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu.
2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı.