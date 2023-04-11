Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Atakan'ı Ragıp Savaş bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 56 yaşındaki Ragıp Savaş’ın memleketi...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizide Atakan karakterini canlandıran Ragıp Savaş ise ilgiyle takip edilen yeni bölümün ardından gündeme geldi. 56 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 56 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Ragıp Savaş aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ragıp Savaş'ın memleketi...
11.04.2023 22:19 - Son Güncelleme: 11.04.2023 22:19
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünün ATV ekranlarında yayınlanması üzerine Atakan karakterini canlandıran Ragıp Savaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
56 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 56 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Ragıp Savaş aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.