Ben Bu Cihana Sığmazam'da fırtınalar estiriyor! Hayat Bilgisi'nin Pikaçu Kerem'iydi... Kerem Kupacı şaşkına çevirdi

KEREM KUPACI BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNDE ETHEM MARNA KARAKTERİYLE DÖNDÜ

Kerem Kupacı dizide Ethem Marna karakterini canlandırıyor. Cezayir'in kız kardeşi Canan'ın kocası. Dışarıdan dikkat çekmeyen mütevazı bir adam. Asıl mesleği muhasebecilik ancak bir gün Cezayir eniştesi olan bu genç adama, "İnsanların da rakamlardan oluştuğunu söyleyen bir inanış vardır biliyor musun?" diye sorar.

"Biliyorum" diye cevaplar Ethem de. "O halde insanlar da tıpkı rakamlar gibi, sanki hiç var olmamışçasına ortadan kaybolabilirler. Değil mi Ethem?" "Evet, Reis tıpkı dediğin gibi kaybolabilirler."

Böylece Ethem insanları da silmeyi öğrenir yani ailenin ölü temizleyicisi olur. Tabi bunu Canan asla bilmez ta ki Cezayir'in ölmediği ortaya çıkıp geri dönmesine kadar...