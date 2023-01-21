Ben Bu Cihana Sığmazam'da fırtınalar estiriyor! Hayat Bilgisi'nin Pikaçu Kerem'iydi... Kerem Kupacı şaşkına çevirdi
atv'nin seyirciyi ekrana kilitleyen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ethem Marna karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kerem Kupacı şaşkına çevirdi. Ben Bu Cihana Sığmazam yayınlandığı ilk bölümden itibaren dizide yer alan Kerem Kupacı bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nden sonra kendisini ekranda gören izleyiciyi de meraklandırdı. Oyuncu hakkındaki bilgileri araştıran izleyiciler o bilgiye çok şaşırdı.
atv'nin seyirciyi ekrana kilitleyen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ethem Marna karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kerem Kupacı şaşkına çevirdi.
Ben Bu Cihana Sığmazam yayınlandığı ilk bölümden itibaren dizide yer alan Kerem Kupacı bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nden sonra kendisini ekranda gören izleyiciyi de meraklandırdı. Oyuncu hakkındaki bilgileri araştıran izleyiciler o bilgiye çok şaşırdı.
KEREM KUPACI BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNDE ETHEM MARNA KARAKTERİYLE DÖNDÜ
Kerem Kupacı dizide Ethem Marna karakterini canlandırıyor. Cezayir'in kız kardeşi Canan'ın kocası. Dışarıdan dikkat çekmeyen mütevazı bir adam. Asıl mesleği muhasebecilik ancak bir gün Cezayir eniştesi olan bu genç adama, "İnsanların da rakamlardan oluştuğunu söyleyen bir inanış vardır biliyor musun?" diye sorar.
"Biliyorum" diye cevaplar Ethem de. "O halde insanlar da tıpkı rakamlar gibi, sanki hiç var olmamışçasına ortadan kaybolabilirler. Değil mi Ethem?" "Evet, Reis tıpkı dediğin gibi kaybolabilirler."
Böylece Ethem insanları da silmeyi öğrenir yani ailenin ölü temizleyicisi olur. Tabi bunu Canan asla bilmez ta ki Cezayir'in ölmediği ortaya çıkıp geri dönmesine kadar...
KEREM KUPACI KİMDİR?
Kerem Kupacı, 7 Şubat 1971 İzmir doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol almıştır. Bunun yanında Kahpe Bizans ve televizyon için çekilen Çilekli Pasta adlı filmlerde oyunculuk yapmıştır.
2000 yılında Şekerbank, 1999 yılında Demirbank ve yine aynı sene çektiği bir de Algida reklamı bulunmaktadır. Hayat Bilgisi dizisinde Keramettin Güçverir'i oynamıştır. atv'de yayımlanan Bedel adlı dizide oynamıştır. Ayrıca yine Atv'de yayımlanan Elveda Rumeli dizisinde oynamıştır.