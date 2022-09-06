'Ben 14-15 yaşındayken otelde...' Kısmetse Olur Cansel Çördük'den Mehmet Ali Erbil itirafı! Her kelimesi tüyleri diken diken etti
Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük, sosyal medyada yayınlanan son görüntüleriyle bomba etkisi yarattıyordu son dönemde. Ancak bu kez konu bambaşka, bir itiraf. Cansel Çördük'ten önceki gün öyle itiraflar geldi ki magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
06.09.2022 11:31 - Son Güncelleme: 06.09.2022 11:31
Kısmetse Olur adlı program sayesinde tanınan Cansel Çördük'ün Mehmet Ali Erbil itirafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu.
Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayı olarak dikkat çeken Cansel Çördük, yarışmadan sonra sosyal medya fenomenine dönüştü.