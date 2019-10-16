Bella Hadid'in estetiksiz halini görenler şoke oldu! İşte dünyanın en güzel kadını Bella Hadid'in 'yok artık' dedirten görüntüsü
Dünyanın en güzel kadını Bella Hadid oldu. Antik Yunan'dan beri kullanılan yöntemle, 23 yaşındaki yıldızın altın orana en yakın kişi olduğu ortaya çıktı. Yapılan ölçümlerde, yüzde 94.35 oranla en güzel yüzün Bella Hadid'e ait olduğu ortaya çıktı. Gözleri, burnu ve dudaklarının orantısından dolayı dünyanın en güzel kadını ünvanını alan Bella Hadid'i listede ikinci sırada Beyonce takip ediyor. Listenin devamında ise Amber Heard, Ariana Grande, Kate Moss ve Cara Delevigne gibi isimler var. Bella Hadid'in en güzel kadın seçilmesinde geçirdiği estetik operasyonların payının da olduğu bir gerçek. Dünyanın en güzel kadını seçilen Bella Hadid'in estetiksiz hali merak konusu oldu. İşte görünce şok oalcağınız Bella Hadid'in estetiksiz hali...
16.10.2019 16:16
- Son Güncelleme: 16.10.2019 16:32
Bella Hadid, dünyanın en güzel kadını seçildi. Ergenlik çağında burnuna estetik operasyon olduğu dedikoduları çıksa bile Hadid, bu konu hakkında hiçbir zaman konuşmadı. Bir dergiye verdiği röportajda ise bıçak altına yatmaktan veya yüzüne yapılacak herhangi bir dolgudan çok korktuğunu söyleyen Bella Hadid'in estetiksiz hali merak konusu oldu. İşte Bella Hadid'in görünce şok olacağınız hali...
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