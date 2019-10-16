Bella Hadid'in estetiksiz halini görenler şoke oldu! İşte dünyanın en güzel kadını Bella Hadid'in 'yok artık' dedirten görüntüsü

Bella Hadid, dünyanın en güzel kadını seçildi. Ergenlik çağında burnuna estetik operasyon olduğu dedikoduları çıksa bile Hadid, bu konu hakkında hiçbir zaman konuşmadı. Bir dergiye verdiği röportajda ise bıçak altına yatmaktan veya yüzüne yapılacak herhangi bir dolgudan çok korktuğunu söyleyen Bella Hadid'in estetiksiz hali merak konusu oldu. İşte Bella Hadid'in görünce şok olacağınız hali...

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARI LİSTESİ - TIKLA