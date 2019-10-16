Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! İşte 10 kişilik listede dünyanın en güzel kadını olan isim...
Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu... Her yıl 'Altın Oran' ölçülerine göre yapılan listelere bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de Altın Oran ölçüleriyle yapılan değerlendirmeye göre dünyanın en güzel kadını bakın kim oldu. İşte dünyanın en güzel kadınları...
16.10.2019 10:18
- Son Güncelleme: 16.10.2019 10:28
Güzelliğin evrensel formülü kabul edilen Altın Oran son olarak İngiliz Daily Mail'de yer buldu. Yıldır mükemmel güzelliğin gizli formülü olduğu düşünülen Altın Oran'a göre listelere bir yenisi daha eklendi.
Daily Mail'in Dr. Julian De Silva'nın hesaplarını kaynak göstererek verdiği listenin zirvesinde bakın kim var. İşte Altın Oran'a göre belirlenen, dünyanın en güzel kadınları.
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