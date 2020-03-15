Bella Hadid'in annesini görenler şoke oldu! 'Bu nasıl anne?'
Almeda Abazi, Merve Boluğur ve Bella Hadid gibi ünlü isimlerin anneleri herkesi şoke etti. Ünlüler camiası kadar akrabaları da merak ediliyor. Özellikle ünlülerin anneleri ve babaları en çok merak edilenler arasında. Bella Hadid, Merve Boluğur, Kia Gerber gibi ünlülerin anneleriyle olan benzerlikleri şaşırılacak cinsten. Onlar ünlüler dünyasının birbirine aşırı benzeyen anne - kızları...
15.03.2020 16:29
- Son Güncelleme: 15.03.2020 16:29
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