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Bella Hadid'in annesini görenler şoke oldu! 'Bu nasıl anne?'

Almeda Abazi, Merve Boluğur ve Bella Hadid gibi ünlü isimlerin anneleri herkesi şoke etti. Ünlüler camiası kadar akrabaları da merak ediliyor. Özellikle ünlülerin anneleri ve babaları en çok merak edilenler arasında. Bella Hadid, Merve Boluğur, Kia Gerber gibi ünlülerin anneleriyle olan benzerlikleri şaşırılacak cinsten. Onlar ünlüler dünyasının birbirine aşırı benzeyen anne - kızları...

15.03.2020 16:29 - Son Güncelleme: 15.03.2020 16:29
Bella Hadid'in annesini görenler şoke oldu! 'Bu nasıl anne?'

Bella Hadid, Kia Gerber, Almeda Abazi, Bade İşçil gibi ünlü isimlerin anneleriyle olan benzerliklerini görünce şoke olacaksınız!

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Bella Hadid'in annesini görenler şoke oldu! 'Bu nasıl anne?'

KİA GERBER VE ANNESİ

Bella Hadid'in annesini görenler şoke oldu! 'Bu nasıl anne?'

VANESSA PARADİS VE ANNESİ

Bella Hadid'in annesini görenler şoke oldu! 'Bu nasıl anne?'

ZOE KRAVİTZ VE ANNESİ

Bella Hadid'in annesini görenler şoke oldu! 'Bu nasıl anne?'

BELLA HADİD VE ANNESİ

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