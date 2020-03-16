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Babil'in ve İstanbullu Gelinin yıldızı Aslı Enver'in bu fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü! Aslı sende mi yaptın yoksa!

Babil'in ve İstanbullu Gelinin yıldızı Aslı Enver'in bu fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü! Aslı sende mi yaptın yoksa! Aslı Enver'in yıllar öncesine ait bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta başta Aslı Enver olmak üzere ünlülerin değişimleri. Aslı Enver 10 Mayıs 1984 yılında İngiltere Londra'da dünyaya geldi. Babası Kıbrıslı bir Türk olan Aslı enver 3 kardeştir. 12 yaşına kadar İngiltere'de yaşayan Aslı Enver ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. Liseyi Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan genç oyuncu daha sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne devam etmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Kariyerinin henüz başlarındayken 2002 yılında TRT'de yayınlanan bir sit-com'da küçük bir rol almış ardından "Ayna" adlı kısa filmde oynamıştır. 2007 yılında yayınlanan, İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan ve Sarp Apak gibi oyuncularla başrolü paylaşan Aslı Enver "Mine" karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

16.03.2020 10:09 - Son Güncelleme: 16.03.2020 10:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





