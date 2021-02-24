Belki de daha önce hiç görmediniz! Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir Şaşmaz...

Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuş efsane diziler arasında yer alıyor. Dizinin başrol oyuncusu Polat Alemdar, sergilediği başarılı performans ile herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Ancak Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz uzun zamandır ekranlarda herhangi bir projede yer almıyor. Kurtlar Vadisi dizisi hayranları Polat Alemdar ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Polat Alemdar'ın (Necati Şaşmaz) oğlu...

24.02.2021 21:57 - Son Güncelleme: 24.02.2021 22:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





