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Belki de daha önce hiç görmediniz! Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir Şaşmaz...

Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuş efsane diziler arasında yer alıyor. Dizinin başrol oyuncusu Polat Alemdar, sergilediği başarılı performans ile herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Ancak Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz uzun zamandır ekranlarda herhangi bir projede yer almıyor. Kurtlar Vadisi dizisi hayranları Polat Alemdar ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Polat Alemdar'ın (Necati Şaşmaz) oğlu...

24.02.2021 21:57 - Son Güncelleme: 24.02.2021 22:07
Belki de daha önce hiç görmediniz! Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir Şaşmaz...

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz uzun süredir ekranlarda herhangi bir projede yer almıyor.

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Belki de daha önce hiç görmediniz! Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir Şaşmaz...

Kurtlar Vadisi'nin dizisinin yakın takipçileri Polat Alemdar ile ilgili her detayı mercek altına aldı.

Belki de daha önce hiç görmediniz! Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir Şaşmaz...

Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Belki de daha önce hiç görmediniz! Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir Şaşmaz...

İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir Şaşmaz...

Belki de daha önce hiç görmediniz! Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Necati Şaşmaz'ın evladı Ali Nadir Şaşmaz...

Necati Şaşmaz - Ali Nadir Şaşmaz