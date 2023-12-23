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"Bebeleri pistten alalım" diyerek polemik yaratan Hadise: "Polemiklere dahil olmam!" 4 yıllık küslüğün ardından kardeşiyle canciğer poz

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin "Benim kariyerimi bitirmek istiyorlar feminist bildiğiniz meslektaşlarım" sözleri sonrası, gözler Hadise'ye dönmüştü. Her ikisi de aynı menajerle çalışan ikiliden Hadise ise "Bebeleri pistten alalım" notuyla bir sahne paylaşımı yapmış, bu söze aynı sahne sahne bir gün önce konser veren Ece Seçkin'den yanıt gecikmemişti. Hadise her ne kadar konu hakkında "Buradan size polemik çıkmaz" diyerek açıklama yapsa da işler hiç beklediği gibi olmadı. Tüm bu yaşananların ardından Hadise önceki gece bombaları peş peşe patlattı.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 09:30 Güncelleme 23 Aralık 2023, 09:44
Bebeleri pistten alalım diyerek polemik yaratan Hadise: Polemiklere dahil olmam! 4 yıllık küslüğün ardından kardeşiyle canciğer poz 1

Son dönemde hem dansları hem de iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise yine yaptı yapacağını.

Bebeleri pistten alalım diyerek polemik yaratan Hadise: Polemiklere dahil olmam! 4 yıllık küslüğün ardından kardeşiyle canciğer poz 2

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki müzik sektöründe yaşadığı sıkıntıları anlatan bir video çekmişti. Tilki 'Çok sevilen feminist zannettiğiniz kadınlar sektörden ekmek yememem için turnemi iptal ettiriyor' ifadelerini kullanmıştı.

Bebeleri pistten alalım diyerek polemik yaratan Hadise: Polemiklere dahil olmam! 4 yıllık küslüğün ardından kardeşiyle canciğer poz 3

Akıllara gelen ilk isim ise Hadise olmuştu. Çünkü Hadise ile Tilki aynı menajerle çalışıyor.

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