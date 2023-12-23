"Bebeleri pistten alalım" diyerek polemik yaratan Hadise: "Polemiklere dahil olmam!" 4 yıllık küslüğün ardından kardeşiyle canciğer poz

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin "Benim kariyerimi bitirmek istiyorlar feminist bildiğiniz meslektaşlarım" sözleri sonrası, gözler Hadise'ye dönmüştü. Her ikisi de aynı menajerle çalışan ikiliden Hadise ise "Bebeleri pistten alalım" notuyla bir sahne paylaşımı yapmış, bu söze aynı sahne sahne bir gün önce konser veren Ece Seçkin'den yanıt gecikmemişti. Hadise her ne kadar konu hakkında "Buradan size polemik çıkmaz" diyerek açıklama yapsa da işler hiç beklediği gibi olmadı. Tüm bu yaşananların ardından Hadise önceki gece bombaları peş peşe patlattı.