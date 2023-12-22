Aynalı Tahir, Yarım Elma, Selena, Pulsar, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Kayra Şenocak, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da adından sık sık söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise aşk hayatıyla gündeme geldi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun eşi merak edildi. Şenocak'ın 4 yıl önce evlendiği eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Kayra Şenocak'ın güzeller güzeli eşi...
Kızılcık Şerbeti dizisine Ertuğrul karakteriyle dahil olan Kayra Şenocak, Yarım Elma, Selena, Pulsar, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde yer aldı.
Şenocak, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da adından sık sık söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise aşk hayatıyla gündeme geldi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun eşi merak edildi.
Şenocak'ın eşiyle romantik pozları ise sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun romantik paylaşımları sosyale medyayı sallarken çifti görenler "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu.