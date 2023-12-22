4 yıllık büyük aşk! Kayra Şenocak’ın sır gibi sakladığı eşini gören hayran kaldı! İşte Kayra Şenocak’ın güzeller güzeli eşi...

Aynalı Tahir, Yarım Elma, Selena, Pulsar, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Kayra Şenocak, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da adından sık sık söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise aşk hayatıyla gündeme geldi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun eşi merak edildi. Şenocak'ın 4 yıl önce evlendiği eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Kayra Şenocak'ın güzeller güzeli eşi...