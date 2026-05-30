Ünlülerin bayram mesaisi! Sibel Can şölen havası yaşattı Emre Altuğ’a Çağla Şıkel’in yeni ilişkisi soruldu

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kıbrıs ve Bodrum'daki lüks oteller ile eğlence merkezleri ünlü sanatçıların akınına uğradı. Sibel Can, Ajda Pekkan, Edis ve Derya Bedavacı sahneleriyle binlerce kişiye müzik ziyafeti sunarken Emre Altuğ'un, eski eşi Çağla Şıkel'in Mertcan Tunca ile yaşadığı yeni aşka dair yaptığı "Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapamam, aradan 11 sene geçmiş" açıklaması dikkat çekti.

Ünlülerin bayram mesaisi

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da ünlü isimler sahnedeydi. Kıbrıs ve Bodrum'da şarkılarını seslendiren sanat camiasının yıldız isimleri, sahneleri adeta doldu taşırdı.

Sahneler doldu taştı açıklamalar dikkat çekti

Sibel Can, Ajda Pekkan, Edis, Derya Bedavacı ve Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin performanslarıyla müzik ziyafeti yaşanırken, yapılan açıklamalarda dikkat çekti. Emre Altuğ'un, eski eşi Çağla Şıkel'in Mertcan Tunca ile yaşadığı yeni aşka dair ilk kez konuştu. İşte ünlülerin bayram mesailerinden detaylar...

Sibel Can Kıbrıs’ta dinleyicileriyle buluştu

Türk müziğinin güçlü ve zarif sesi Sibel Can, bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta bir otelde dinleyicileriyle buluştu. Her konserinde olduğu gibi bu özel bayram programında da sahne performansı, enerjisi ve zarafetiyle dikkat çeken sanatçı kariyerine damga vurmuş eski ve yeni hit parçalarını da seslendirdi.

Sibel Can: Bayramlar sevgiyle, müzikle ve bir arada olunca güzel

Sahnede heyecanını paylaşan Sibel Can, "Bayramlar sevgiyle, müzikle ve bir arada olunca güzel. Bu bayramda da müziğin birleştirici gücüyle güzellikleri çoğaltalım" şeklinde konuştu. Hem dansları hem de sesiyle bir dakika bile yerinde durmayan Sibel Can, misafirlere adeta bir şölen havası yaşattı.

Derya Bedavacı leopar desenli kıyafetiyle herkesi büyüledi

Derya Bedavacı, bayramın ikinci gününde Bodrum'da sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bayram coşkusunun zirveye çıktığı gecede sevilen şarkılarını binlerce kişiyle hep bir ağızdan seslendiren sanatçı, performansıyla büyük alkış aldı. Yoğun konser maratonuna ara vermeden devam eden Bedavacı, bayramın son gününde ise Kıbrıs'ta sahne alarak dinleyicileriyle buluşacak.

Edis: Bayramlar sevginin, paylaşmanın ve bir arada olmanın en güzel zamanı

Bodrum'un eşsiz atmosferinde bayram coşkusu, Edis'in sahne performansıyla zirveye taşındı. Edis, "Bayramlar; sevginin, paylaşmanın ve bir arada olmanın en güzel zamanı, bu gece burada oluşan birlik duygusu ve enerji benim için unutulmaz" sözleriyle sahnede duygularını paylaştı.

Ajda Pekkan yaktı geçti

Ajda Pekkan, bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne alarak sevenlerine müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise Ajda Pekkan'ın göz kamaştıran sahne kostümü oldu. Zarafeti ve ışıltısıyla büyük beğeni toplayan Burcu Sedef İmzalı baştan sona altın rengi detaylarla bezenmiş elbisesi ile Süperstar, hem gözlere hem de kulaklara bayram ettirdi.

Emre Altuğ eski eşinin yeni ilişkisi hakkında konuştu

Emre Altuğ, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta sahne alan ünlüler arasındaydı. Eski eşi Çağla Şıkel'in Mertcan Tunca ile yeni bir aşka yelken açmasına sanatçı, "Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapamam. Aradan 11 sene geçmiş. Anormal bir şey yok ortada" dedi.

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

