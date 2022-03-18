Bayhan estetik ameliyat bağımlısı hemşirenin görüntüsünü Seren Serengil'e benzetince... Sosyal medya yıkıldı!
Bayhan estetik ameliyat bağımlısı hemşirenin görüntüsünü Seren Serengil'e benzetince olanlar oldu. Sosyal medya Beyhan'ın şalkına çeviren benzetmesini konuşuyor. Bayhan, beş meme büyütme, altı burun estetiği ve sayısız botoks ve dolgu seansları dahil olmak üzere kozmetik prosedürlere 200 bin dolar harcayarak bambaşka biri haline dönüşen estetik bağımlısı hemşire hakkında, "Ben Seren Serengil sandım ona benzettim." dedi, sosyal medya yıkıldı.
18.03.2022 15:32 - Son Güncelleme: 18.03.2022 16:06