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Haberler Magazin Bayhan estetik ameliyat bağımlısı hemşirenin görüntüsünü Seren Serengil'e benzetince... Sosyal medya yıkıldı!

Bayhan estetik ameliyat bağımlısı hemşirenin görüntüsünü Seren Serengil'e benzetince... Sosyal medya yıkıldı!

Bayhan estetik ameliyat bağımlısı hemşirenin görüntüsünü Seren Serengil'e benzetince olanlar oldu. Sosyal medya Beyhan'ın şalkına çeviren benzetmesini konuşuyor. Bayhan, beş meme büyütme, altı burun estetiği ve sayısız botoks ve dolgu seansları dahil olmak üzere kozmetik prosedürlere 200 bin dolar harcayarak bambaşka biri haline dönüşen estetik bağımlısı hemşire hakkında, "Ben Seren Serengil sandım ona benzettim." dedi, sosyal medya yıkıldı.

18.03.2022 15:32 - Son Güncelleme: 18.03.2022 16:06
Bayhan estetik ameliyat bağımlısı hemşirenin görüntüsünü Seren Serengil’e benzetince... Sosyal medya yıkıldı!

BAYHAN O İSMİ SEREN'E BENZETİNCE OLANLAR OLDU!

"Popstar Bayhan" olarak tanıdığımız şarkıcı Bayhan Gürhan, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

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Bayhan estetik ameliyat bağımlısı hemşirenin görüntüsünü Seren Serengil’e benzetince... Sosyal medya yıkıldı!

Programdaki magazin haberleri hakkında yorumlarda bulunan Bayhan, kendisini 'insan Barbie bebek' olarak tanımlayan Avustralyalı hemşire Tara Jayne McConachy'in haberini görünce şaşkınlığını gizlemeyemedi.

Bayhan estetik ameliyat bağımlısı hemşirenin görüntüsünü Seren Serengil’e benzetince... Sosyal medya yıkıldı!

"SEREN SANDIM"

Bayhan, beş meme büyütme, altı burun estetiği ve sayısız botoks ve dolgu seansları dahil olmak üzere kozmetik prosedürlere 200 bin dolar harcayarak bambaşka biri olan estetik bağımlısı hemşire hakkında konuştu.

Bayhan estetik ameliyat bağımlısı hemşirenin görüntüsünü Seren Serengil’e benzetince... Sosyal medya yıkıldı!

"Ben Seren Serengil sandım ona benzettim." dedi.

Bayhan estetik ameliyat bağımlısı hemşirenin görüntüsünü Seren Serengil’e benzetince... Sosyal medya yıkıldı!


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