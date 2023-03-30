Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay birbirine girdi "Makyajla yüzünü morartmış havuza gittik aktı" Darp ettiği iddia edilmişti
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olarak tanınan Batuhan Karacakaya hakkında akıllara zarar iddialar... Batuhan Karacakaya bir Ayşe Fatma Aslanpay'le aşk yaşamış, ikili daha sonra yollarını ayırdı. Ayşe Aslanpay, eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisini şiddet uyguladığını iddia ederek sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Sonrasında da Batuhan Karacakaya'nın "Ben sevdiğim kadına zarar verdim" dediği videoyu yayınladı. Önceki gün aldatıldığı için ayrılmak istediğini açıklayan Batuhan Karacakaya bu kez bakın neler anlattı.
30.03.2023 13:00 - Son Güncelleme: 30.03.2023 13:00
Batuhan Karacakaya, Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı ve yayınlandığı döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol almıştı. Dizideki Bülent karakteriyle küçük bir oyuncuyken hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
25 yaşındaki Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslanpay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz yıldan beri aşk yaşadığı Ayşe Aslanpay yollarını ayırmıştı.
Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle adını duyuran ve sonrasında Survivor'a katılan Batuhan Karacakaya'nın bir süredir birlikte olduğun Ayşe Aslanpay, şiddet gördüğünü ileri sürerek şikayetçi olduğunu öne sürerek bir video yayınladı.