RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay birbirine girdi "Makyajla yüzünü morartmış havuza gittik aktı" Darp ettiği iddia edilmişti

Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay birbirine girdi "Makyajla yüzünü morartmış havuza gittik aktı" Darp ettiği iddia edilmişti

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olarak tanınan Batuhan Karacakaya hakkında akıllara zarar iddialar... Batuhan Karacakaya bir Ayşe Fatma Aslanpay'le aşk yaşamış, ikili daha sonra yollarını ayırdı. Ayşe Aslanpay, eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisini şiddet uyguladığını iddia ederek sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Sonrasında da Batuhan Karacakaya'nın "Ben sevdiğim kadına zarar verdim" dediği videoyu yayınladı. Önceki gün aldatıldığı için ayrılmak istediğini açıklayan Batuhan Karacakaya bu kez bakın neler anlattı.

30.03.2023 13:00 - Son Güncelleme: 30.03.2023 13:00
Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay birbirine girdi Makyajla yüzünü morartmış havuza gittik aktı Darp ettiği iddia edilmişti

Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene Survivor 2022'ye katılarak 3. olan Batuhan Karacakaya, şiddet iddiasıyla gündeme geldi.

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Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay birbirine girdi Makyajla yüzünü morartmış havuza gittik aktı Darp ettiği iddia edilmişti

Batuhan Karacakaya, Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı ve yayınlandığı döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol almıştı. Dizideki Bülent karakteriyle küçük bir oyuncuyken hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay birbirine girdi Makyajla yüzünü morartmış havuza gittik aktı Darp ettiği iddia edilmişti

25 yaşındaki Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslanpay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz yıldan beri aşk yaşadığı Ayşe Aslanpay yollarını ayırmıştı.

Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay birbirine girdi Makyajla yüzünü morartmış havuza gittik aktı Darp ettiği iddia edilmişti

Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle adını duyuran ve sonrasında Survivor'a katılan Batuhan Karacakaya'nın bir süredir birlikte olduğun Ayşe Aslanpay, şiddet gördüğünü ileri sürerek şikayetçi olduğunu öne sürerek bir video yayınladı.

Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay birbirine girdi Makyajla yüzünü morartmış havuza gittik aktı Darp ettiği iddia edilmişti

Bu paylaşımların ardından Batuhan Karacakaya ise olayın tamamen asılsız olduğunu öne sürerek asıl mağdurun kendisi olduğunu öne süren paylaşımlar yaptı.

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