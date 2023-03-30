Pınar Altuğ kardeşinin babasının omzundaki karesini paylaştı ilk yorum Demet Şener'den! Görenler şaştı kaldı: "Tamer Karadağlı sandım"
Pınar Altuğ kardeşinin babasının omzundaki karesini paylaştı ilk yorum Demet Şener'den! Görenler şaştı kaldı, "Tamer Karadağlı sandım" , "Babanız Tamer Karadağlı'ya ne kadar benziyormuş" yorumları havada uçuştu. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine de yön veriyor. Pınar Altuğ bu kez rahmetli babası ve gözden uzak yaşayan kardeşi Kartal'ı paylaştı. Kardeşi ve babası aynı gün doğan Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
30.03.2023 13:11 - Son Güncelleme: 30.03.2023 13:11
"TAMER KARADAĞLI SANDIM"
Pınar Altuğ kardeşinin babasının omzundaki karesini paylaştı ilk yorum Demet Şener'den! Görenler şaştı kaldı, "Tamer Karadağlı sandım" yorumları havada uçuştu.
Son olarak bu kare ile hem kardeşi Kartal'ın hem de rahmetli babasının doğum gününü kutlayan Pınar Altuğ'a yorum yağdı.