Başım Belada dizisi yakında ATV’de! İlk fragman geldi oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var: Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner...

Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın oyuncu kadrosunda bakın hangi isimler var...