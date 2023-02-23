Başım Belada dizisi yakında ATV'de! İlk fragman geldi oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var: Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner...
Başım Belada dizisi yakında ATV'de! İlk fragman geldi oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var... Baba Yapım imzalı yakında atv ekranında yerini alacak 'Başım Belada' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Zengin kadrosu ve merak uyandıran konusuyla dikkatleri üzerine toplayacak dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstlenirken genel yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturuyor. Başım Belada dizisi oyuncu kadrosunda bakın kimler var...
Baba Yapım imzalı yakında atv ekranında yerini alacak 'Başım Belada' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Zengin kadrosu ve merak uyandıran konusuyla dikkatleri üzerine toplayacak dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstlenirken genel yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturuyor.
Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın oyuncu kadrosunda bakın hangi isimler var...
BAŞIM BELADA OYUNCU KADROSU
Keremcem (Azam), Merih Öztürk (Leyla), Kaan Taşaner (Çağdaş), Umut Oğuz (Pele), Sinan Çalışkanoğlu (Yüksel), Yağmur Öztürk (Melike), Ali Çatalbaş (Tayfur), Zeynep Kumral (Narin), Ali İpin (Hikmet), Nazan Diper (Şerife) , Yiğit Ege Yazar (Buğra), Bilgesu Kural (Berna), Ferdi Kurtuldu (Timur), Orhan Eşkin (Oktay), Berke Üzrek (Badi Uğur), Burakhan Yılmaz (Safa), Sevinç Kıranlı (Vildan), Bade Arazlı (Işıl), Murat Akkoyunlu (Üstün), Ayçin İnci (Melis), Selahattin Taşdöğen (Namık);Necip Karakaya (Ali Rıza)