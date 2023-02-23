Şeyma Subaşı gelinlik içinde... Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile ağzı kulaklarında olan Şeyma Subaşı'nın pozlarında 'sınır' detayı dikkat çekti
Şeyma Subaşı gelinlik içinde... Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile ağzı kulaklarında olan Şeyma Subaşı'nın pozlarında 'sınır' detayı dikkat çekti. Mayıs ayında Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı düğün hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın gelinliğini giyerken verdiği pozlarda bir detay dikkat çekti. Son günlerde takipçi kaybeden Şeyma Subaşı Instagram'dan paylaştığı prova pozlarında yorumları sınırlandırdı.
23.02.2023 09:55 - Son Güncelleme: 23.02.2023 10:07
Şeyma Subaşı gelinlik içinde... Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile ağzı kulaklarında olan Şeyma Subaşı'nın pozlarında 'sınır' detayı dikkat çekti.
Şubat ayının başında da Şeyma Subaşı kızı ve sevgilisi ile tatile çıkmış hatta yazdığı notla kafaları karıştırmıştı.
"4 kişilik tatil" notuyla bu kareleri paylaşan Şeyma Subaşı'nın paylaşımındaki 4. kişinin kim olduğu merak edilmişti.
Akıllara daha önce Meedo'dan hamile kalan ve düşük yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddiası gelmişti.
Şeyma Subaşı'nın göbeği ise dikkat çekti görenler, "Göbek deliğine bakın" , "Düğme deliği gibi göbek deliği" yorumları yaptı.