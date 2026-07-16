Doğumdan bir ay sonra acil ameliyata alındı! Başak Karahan yaşadığı kabusu anlattı: "Sezaryenin aynısını oldum"
Bir ay önce ilk bebeği Kuzey'i kucağına alan sosyal medya fenomeni Başak Karahan, rutin doktor kontrolü için gittiği hastanede beklenmedik bir operasyon geçirdi. İlk başta plasenta kalıntısı sanılan parçanın patlayan bir miyom olduğunun ortaya çıktığını açıklayan Karahan, "Sanki yeniden doğum yapmış gibiyim" sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlattı.
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