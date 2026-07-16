Doğumdan bir ay sonra acil ameliyata alındı! Başak Karahan yaşadığı kabusu anlattı: "Sezaryenin aynısını oldum"

Açıklamalarının ardından oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaşan Başak Karahan, "Sizi bayağı merakta bıraktım. Bir yandan Kuzey'i emzirmeye devam etmeye çalışırken bir yandan da ameliyatın ağırlığıyla uğraşıyorum. O yüzden size haber verecek gücü kendimde bulamadım. Merak eden, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.