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Doğumdan bir ay sonra acil ameliyata alındı! Başak Karahan yaşadığı kabusu anlattı: "Sezaryenin aynısını oldum"

Bir ay önce ilk bebeği Kuzey'i kucağına alan sosyal medya fenomeni Başak Karahan, rutin doktor kontrolü için gittiği hastanede beklenmedik bir operasyon geçirdi. İlk başta plasenta kalıntısı sanılan parçanın patlayan bir miyom olduğunun ortaya çıktığını açıklayan Karahan, "Sanki yeniden doğum yapmış gibiyim" sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlattı.

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Başak Karahan doğumdan bir ay sonra ameliyata alındı

Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen Başak Karahan, doğumdan sadece bir ay sonra yaşadığı sağlık problemiyle sevenlerini korkuttu. Rutin kontrol için hastaneye giden Karahan, beklenmedik bir gelişme sonucu apar topar ameliyata alındı.

Rutin kontrolde beklenmedik gelişme

APAR TOPAR OPERASYONA GİRDİ

Kontrol öncesinde gününü dışarıda geçirmeyi planladığını söyleyen Karahan, operasyon öncesi çektiği videoda yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

Bir güzel süslendim püslendim, doktor kontrolünden sonra gezecektim ama kontrolde beklenmedik bir şeyle karşılaştık. Şu an operasyona alınıyorum, ben de hiç beklemiyordum. Verilen ilaçlardan mayıştım.

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Yüksek ateş şikayetiyle doktora gitti rahminde plasenta kalıntısı şüphesi

Bir gece önce aniden yüksek ateşinin çıktığını belirten fenomen isim, ilk etapta enfeksiyondan şüphelendiklerini söyledi. Karahan, "Dün gece bir anda ateşlendim. Doktorumla konuştuk, enfeksiyona bağlıdır diye düşündük. Bugün bizi şaşırtan bir şeyle karşılaştık. Rahmimde plasenta parçası kaldığı düşünüldü. Bende miyom vardı, ona yapıştığı için görülmemiş. Şimdi o alınacak." ifadelerini kullandı.

Ameliyatta sürpriz

PLASENTA DEĞİL MİYOM ÇIKTI

Ancak operasyon sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ameliyatın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başak Karahan, plasenta kalıntısı sanılan yapının aslında miyom olduğunu ve operasyonun planlanandan çok daha kapsamlı geçtiğini açıkladı.

40 dakikalık operasyon açık ameliyata döndü: Sezaryen gibi oldum

Yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlatan Karahan, "1 saate döneceğim deyip saatlerdir ortadan kayboldum. Ancak kendime gelebiliyorum. Dün normalde 30-40 dakikalık sürecek küçük bir operasyondu aslında. Plasenta kalıntısı sandığımız şey aslında miyommuş. Doktorum işlem sırasında fark etmiş. Halil'den onay alıp genel anesteziye geçildi ve operasyon açık ameliyata döndü. Sezaryenin aynısını oldum." dedi.

Miyom patlamış: Ağrı ve ateşin gerçek nedeni ortaya çıktı

"SANKİ TEKRAR DOĞUM YAPMIŞ GİBİYİM"

Yaşadığı şiddetli ağrının nedenini de operasyon sırasında öğrendiğini söyleyen fenomen isim, "Bir gün önce yaşadığım ağrı ve ateşlenme, miyomun içimde patlayıp kendini dışarı atmaya çalışmasından kaynaklanıyormuş. Şu an bayağı ağrım var. Sanki tekrar doğum yapmış gibiyim. İyi gibiyim, mecbur iyi olacağım." sözleriyle son sağlık durumunu paylaştı.

Oğlu Kuzey’i emzirirken ameliyat ağrısıyla mücadele ediyor

Açıklamalarının ardından oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaşan Başak Karahan, "Sizi bayağı merakta bıraktım. Bir yandan Kuzey'i emzirmeye devam etmeye çalışırken bir yandan da ameliyatın ağırlığıyla uğraşıyorum. O yüzden size haber verecek gücü kendimde bulamadım. Merak eden, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Başak Karahan’ın mutlu aile tablosu: Eşi Halil Ünlü ile evlendi

BEBEK MÜJDESİ

Başak Karahan, geçtiğimiz aylarda beş yıllık sevgilisi Halil Ünlü ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini Aralık ayında bebek müjdesiyle taçlandıran fenomen isim, hamileliğini "Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz. Artık üç kişiyiz." sözleriyle duyurmuştu.

Hamilelik günlerinden kare: Ben sen ve Kuzey

Doğum öncesinde eşiyle birlikte kamera karşısına geçen Karahan, büyüyen karnıyla verdiği pozları "Ben, sen ve Kuzey" notuyla paylaşmıştı. 1 Haziran sabahı ise "Oğlumuza kavuşmaya gidiyoruz, dua edin." mesajını paylaşarak doğuma girdiğini duyurmuş, saatler sonra ilk bebeği Kuzey'i sağlıklı bir şekilde kucağına aldığını "Bu nasıl hismiş meğer... Biz kavuştuk, çok iyiyiz." sözleriyle açıklamıştı.

Takipçilerin geçmiş olsun dilekleri diledi

TAKİPÇİLERİNDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Doğumun ardından eşi ve oğlu Kuzey ile çekilen aile karelerini de takipçileriyle paylaşan Başak Karahan'ın son sağlık açıklaması, sevenlerini endişelendirdi. Fenomen ismin paylaşımına çok sayıda "Geçmiş olsun", "Bir an önce sağlığına kavuş" ve "Dualarımız seninle" mesajı geldi.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin