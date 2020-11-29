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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın görüntüleri sızdı gözler Sercan Yıldırım'da! Survivor aşk bombaları bitmiyor

Survivor 2020'de Nisa Bölükbaşı ile Sercan Yıldırım arasındaki not alışverişi ve diyaloglar günlerce magazin gündeminde yer aldı. Yarışma bitti ancak aşk kazanı kaynamaya devam ediyor. Son olarak Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç arasında yakınlaşma olduğu ve bu aşkı yine yarışmadan olan isim Aşkım Burçe Tunay'ın arabuluculuğu ile başladığını yazmıştık. Şimdi de uzun bir süredir birlikte oldukları iddia edilen ancak her seferinde inkar eden Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın aşk bombası patladı. Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme videosu sosyal medyaya sızdı, gözler Sercan Yıldırım'a çevrildi.

29.11.2020 09:41 - Son Güncelleme: 29.11.2020 10:09
Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın görüntüleri sızdı gözler Sercan Yıldırım'da! Survivor aşk bombaları bitmiyor

Survivor 2020 aşk bombaları bitmiyor. Yarışma bitti ancak aşk kazanı hala kaynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, Alaçatı'da objektiflere takılmıştı.İzmirli olan Yağcı, Bölükbaşı'nı babasının Alaçatı Hacımemiş'de bulanan kumrucu dükkanına götürmüştü.

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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın görüntüleri sızdı gözler Sercan Yıldırım'da! Survivor aşk bombaları bitmiyor

Hep beraber yemek yiyen Bölükbaşı ile Yağcı ailesi saatlerce sohbet ederek zaman geçirmişti.
29 yaşındaki oyuncu, Nisa Bölükbaşı ile aynı eve taşındıkları iddialarını yalanlamıştı.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın görüntüleri sızdı gözler Sercan Yıldırım'da! Survivor aşk bombaları bitmiyor

Daha önce aşk iddialarını yalanlayan ikiliden yeni haber geldi. Survivor 2020'nin en popüler isimleri Nisa ve Barış'ın sevgili olduğu iddia edilmişti, ikilinin yakınlaştığı anlar sosyal medyaya düştü.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın görüntüleri sızdı gözler Sercan Yıldırım'da! Survivor aşk bombaları bitmiyor

Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan video ile ilgili ikiliden açıklama geldi. Öte yandan Barış Murat Yağcı daha önce yaptığı açıklamada, "Bu tarz haberlerin artık bir son bulması lazım. Nisa'nın yaşı daha çok küçük ve ailesi de yıpranıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın görüntüleri sızdı gözler Sercan Yıldırım'da! Survivor aşk bombaları bitmiyor

BARIŞ VE NİSA'DAN AÇIKLAMA!

"Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş iki genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize laik olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlerle daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. İlişki ile gündeme gelmenin bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz."

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