Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın görüntüleri sızdı gözler Sercan Yıldırım'da! Survivor aşk bombaları bitmiyor
Survivor 2020'de Nisa Bölükbaşı ile Sercan Yıldırım arasındaki not alışverişi ve diyaloglar günlerce magazin gündeminde yer aldı. Yarışma bitti ancak aşk kazanı kaynamaya devam ediyor. Son olarak Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç arasında yakınlaşma olduğu ve bu aşkı yine yarışmadan olan isim Aşkım Burçe Tunay'ın arabuluculuğu ile başladığını yazmıştık. Şimdi de uzun bir süredir birlikte oldukları iddia edilen ancak her seferinde inkar eden Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın aşk bombası patladı. Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme videosu sosyal medyaya sızdı, gözler Sercan Yıldırım'a çevrildi.
BARIŞ VE NİSA'DAN AÇIKLAMA!
"Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş iki genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize laik olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlerle daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. İlişki ile gündeme gelmenin bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz."