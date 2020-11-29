Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın görüntüleri sızdı gözler Sercan Yıldırım'da! Survivor aşk bombaları bitmiyor

BARIŞ VE NİSA'DAN AÇIKLAMA!

"Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş iki genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize laik olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlerle daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. İlişki ile gündeme gelmenin bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz."

