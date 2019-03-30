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Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço duyurdu: Babamı kaybettik

Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş hayatını kaybetti. Manço'nun oğlu Doğukan Manço acı haberi Instagram hesabından, "Dedem dün gece kalbi durması sonucu 93 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Babama 'Bu gitarı çalacaksan en iyi şekilde çalacaksın, yoksa kırıp atacaksın' diyerek ilk gitarını almış ve ona bir işi en doğru şekilde yapması gerektiğini aşılamış büyük adamdır Muhittin Kocataş... Babadır o." sözleriyle duyurdu.

30.03.2019 12:27 - Son Güncelleme: 30.03.2019 12:27
Barış Manço'nun oğlu duyurdu: Babamı kaybettik

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. 1999 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş yaşamını yitirdi. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Manço, şu ifadeleri kullandı...

Barış Manço'nun oğlu duyurdu: Babamı kaybettik

"BABADIR O"

"Dedem dün gece kalbi durması sonucu 93 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Babama 'Bu gitarı çalacaksan en iyi şekilde çalacaksın, yoksa kırıp atacaksın' diyerek ilk gitarını almış ve ona bir işi en doğru şekilde yapması gerektiğini aşılamış büyük adamdır Muhittin Kocataş... Babadır o."

Barış Manço'nun oğlu duyurdu: Babamı kaybettik

DOĞUKAN MANÇO: BABAMI KAYBETTİK

Batıkan Manço ise dedesinin vefatını, "29.03.2019 tarihinde babamıı kaybettik. 30.03.19 tarihinde öğle namazında, Kanlıca'da İskele Camii'nde cenazesini kaldıracağız" sözleriyle duyurdu.

Barış Manço'nun oğlu duyurdu: Babamı kaybettik

"HERKES ONA BABA DER"

Doğukan Manço'nun dedesi ile çekilen karesini 2 gün önce, "Dedem... Herkes ona 'baba' der" notuyla paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Barış Manço'nun oğlu duyurdu: Babamı kaybettik

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