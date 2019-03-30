Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço duyurdu: Babamı kaybettik
Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş hayatını kaybetti. Manço'nun oğlu Doğukan Manço acı haberi Instagram hesabından, "Dedem dün gece kalbi durması sonucu 93 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Babama 'Bu gitarı çalacaksan en iyi şekilde çalacaksın, yoksa kırıp atacaksın' diyerek ilk gitarını almış ve ona bir işi en doğru şekilde yapması gerektiğini aşılamış büyük adamdır Muhittin Kocataş... Babadır o." sözleriyle duyurdu.
30.03.2019 12:27
- Son Güncelleme: 30.03.2019 12:27
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