Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın kardeşine olan benzerliği sosyal medyanın konusu oldu!
Nurgül Yeşilçay, adeta yıllara meydan okuyor. Bir süredir Necati Kocabay ile birliktelik yaşayan 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, sevgilisi için, "Hayatımın aşkını buldum." sözüyle gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Instagram adresinden sokak çalgıcıları ile darbuka çalıp eğlendiği anı paylaşan Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi olup olmadığı merak edildi. Gülperi dizisinin güzel oyuncusu Nurgül Yeşilçay'ın Tuğtekin ve Hacer Yeşilçay adında iki kardeşi var. Erkek kardeşi ile olan benzerliği ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
30.03.2019 11:20
- Son Güncelleme: 30.03.2019 11:20
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