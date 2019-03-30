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Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın kardeşine olan benzerliği sosyal medyanın konusu oldu!

Nurgül Yeşilçay, adeta yıllara meydan okuyor. Bir süredir Necati Kocabay ile birliktelik yaşayan 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, sevgilisi için, "Hayatımın aşkını buldum." sözüyle gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Instagram adresinden sokak çalgıcıları ile darbuka çalıp eğlendiği anı paylaşan Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi olup olmadığı merak edildi. Gülperi dizisinin güzel oyuncusu Nurgül Yeşilçay'ın Tuğtekin ve Hacer Yeşilçay adında iki kardeşi var. Erkek kardeşi ile olan benzerliği ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

30.03.2019 11:20 - Son Güncelleme: 30.03.2019 11:20
Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın kardeşine olan benzerliği sosyal medyanın konusu oldu!

Gülper dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay, erkek kardeşine olan benzerliği ile dikkat çekti. 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın Hacer ve Tuğtekin adında iki kardeşi var. İşte ünlülerin kardeşleri...

Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın kardeşine olan benzerliği sosyal medyanın konusu oldu!

Son dönemde yer aldığı proje ile kariyerinin en parlak dönemlerinden biri yaşayan Aras Bulut İynemli, özel hayatını gözler önünde pek yaşamayanlardan.

Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın kardeşine olan benzerliği sosyal medyanın konusu oldu!

Dizide vurdulu kırdılı bir kardeşlik sergileyen Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri gerçekten bambaşka insanlar.

Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın kardeşine olan benzerliği sosyal medyanın konusu oldu!

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu kardeşi Orçun İynemli'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ya ablası Yeşim İynemli'yi?

Gülperi dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın kardeşine olan benzerliği sosyal medyanın konusu oldu!

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

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