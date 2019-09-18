Barış Arduç o haliyle şoke etti! İşte Arduç'un görenleri şaşırtan o değişimi...

Barış Arduç'un bu halini görenler şoke oldu. Kuzgun dizisiyle izleyiciyle buluşan yakışıklı oyuncu Barış Arduç sergilediği oyunculuk performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı ise görenleri şoke etti. İşte Yakışıklı oyuncu Barış Arduç ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

18.09.2019 20:13 - Son Güncelleme: 18.09.2019 20:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





