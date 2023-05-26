Barış Arduç ile eşi Gupse Özay'ın kızı ile ilk tatili! Jan Asya Arduç 8 aylık oldu ünlü çiftin tatil rotası yine Çeşme! "Tek ilgilendiğim şey kızım"

"EVLENDİKTEN SONRA HAYATIMDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Arduç, ayrıca daha önce, "Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu. Değişen bir şey yok" şeklinde konuşmuştu.