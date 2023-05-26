Barış Arduç ile eşi Gupse Özay'ın kızı ile ilk tatili! Jan Asya Arduç 8 aylık oldu ünlü çiftin tatil rotası yine Çeşme! "Tek ilgilendiğim şey kızım"
Barış Arduç ile eşi Gupse Özay'ın kızı ile ilk tatili! Jan Asya Arduç 8 aylık oldu, ünlü çiftin tatil rotası yine Çeşme... Film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2020 yılında 7 senelik aşklarını evlilikle taçlandıran Gupse Özay ile Barış Arduç, evliliklerinin 2'nci yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına aldı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Gupse Özay son haliyle geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu bu kez eşi Barış Arduç'un tatil planını anlatmasıyla kısa sürede kızı Jan Asya ile gündem oldu.
26.05.2023 17:13 - Son Güncelleme: 26.05.2023 17:22
"TEK İLGİLENDİĞİM ŞEY KIZIM"
Barış Arduç ile eşi Gupse Özay'ın kızı ile ilk tatili! Jan Asya Arduç 8 aylık oldu ünlü çiftin tatil rotası yine Çeşme!
Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, geçtiğimiz yıl da kızlarını kucaklarına almıştı. Çerkes olan Gupse Özay, 9 Eylül'de dünyaya gelen kızına Jan Asya ismi vermişti. Jan, TDK'da "Atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen..." anlamına geliyor.
Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına, "Şu an herhangi bir proje yok. Zaten seçim sürecindeyiz. Biliyorsunuz bir kızım oldu. Tek ilgilendiğim şey kızım" ifadelerini kullanmıştı.