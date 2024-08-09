Barbie Gamze plajda yakalandı! Hayat Bilgisi’nin yıldızı İpek Erdem siyah bikinisiyle görüntülendi! Son hali konuşuldu: “Hala Barbie”

Gökçe Bahadır, Arif Erdem, Kerem Kupacı ve Perran Kutman gibi isimleri b kadrosunda yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem, Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı. Siyah bikinisi ile denize girerken görüntülenen ünlü oyuncunun son hali, dikkat çekti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan İpek Erdem için "Hala Barbie" yorumu yapıldı. İşte İpek Erdem'in o görüntüleri...
İpek Erdem, 2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi ile adını geniş kitlelere duyurdu.
Kariyeri boyunca Elveda Rumeli, Yer Gök Aşk, Lale Devri, Böyle Bitmesin gibi dizilerde yer alan Erdem, geçen günlerde ise yeni proje müjdesi verdi.
"Romantik komedi filminde oynayacağım" diyen ünlü oyuncunun açıklamaları uzun süre gündem oldu.