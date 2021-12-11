Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i paylaştı sosyal medya yıkıldı! Pelin Akil’in dekolteli pozuna ilk yorum Gülben Ergen’den!
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i paylaştı sosyal medya yıkıldı! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı adlı dizide Isabel karakterini canlandıran Pelin Akil, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu. Sunuculuğunu üstlendiği bir ödül töreni için derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbise tercih eden ünlü oyuncu, iddialı kostümüyle verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma ilk yorum ise Gülben Ergen'den geldi. İşte Pelin Akil'in sosyal medyayı kasıp kavuran o pozları...
11.12.2021 18:55
- Son Güncelleme: 11.12.2021 18:56
Meslektaşı Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.
Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Akil'e ilk yorum ise şarkıcı Gülben Ergen'den geldi.