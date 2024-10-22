Banu Alkan 17 yaş küçük eşinden boşanıyor! “Düğünü sonra yaparız” demişti

Afrodit lakabıyla Yeşilçam'da büyük beğeniler toplayan ve sıkça da adından söz ettiren Banu Alkan, geçtiğimiz aylarda bir süredir birlikte olduğu Kemal Yıldız ile sürpriz bir şekilde evlendiğini duyurmuştu. Alkan, bu sefer de boşanma iddialarıyla gündeme geldi..