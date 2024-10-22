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Banu Alkan 17 yaş küçük eşinden boşanıyor! “Düğünü sonra yaparız” demişti

Yeşilcam'ın ünlü yıldızlarından Banu Alkan, geçtiğimiz aylarda parmağındaki alyansı göstererek sessiz sedasız evlendiğini duyurmuştu. "Evlendik, düğünü sonra yapacağız" diyen Alkan'ın evliliği magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Ancak evliliklerinin üzerinden çok geçmeden Banu Alkan ve eşi Kemal Yıldız çiftinin boşanacağı iddiaları ortaya atıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:55 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:55
Banu Alkan 17 yaş küçük eşinden boşanıyor! Düğünü sonra yaparız demişti

Afrodit lakabıyla Yeşilçam'da büyük beğeniler toplayan ve sıkça da adından söz ettiren Banu Alkan, geçtiğimiz aylarda bir süredir birlikte olduğu Kemal Yıldız ile sürpriz bir şekilde evlendiğini duyurmuştu. Alkan, bu sefer de boşanma iddialarıyla gündeme geldi..

Banu Alkan 17 yaş küçük eşinden boşanıyor! Düğünü sonra yaparız demişti

Banu Alkan son olarak "Dünya Güzellerim Tatilde" programıyla kamera karşısına geçmişti.

Banu Alkan 17 yaş küçük eşinden boşanıyor! Düğünü sonra yaparız demişti

Geçtiğimiz aylarda Evrim Akın'a evinin kapılarını açan Alkan, parmağındaki alyansı göstererek sessiz sedasız evlendiğini duyurmuştu.

"DÜĞÜNÜ SONRA YAPARIZ"

Özel hayatıyla dikkat çeken Banu Alkan "Evlendik, düğünü sonra yapacağız. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Sonra Paris'e gider bir düğün daha yaparız" demişti.

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