Banu Alkan 17 yaş küçük eşinden boşanıyor! “Düğünü sonra yaparız” demişti

Afrodit lakabıyla Yeşilçam'da büyük beğeniler toplayan ve sıkça da adından söz ettiren Banu Alkan, geçtiğimiz aylarda bir süredir birlikte olduğu Kemal Yıldız ile sürpriz bir şekilde evlendiğini duyurmuştu. Alkan, bu sefer de boşanma iddialarıyla gündeme geldi..
Banu Alkan son olarak "Dünya Güzellerim Tatilde" programıyla kamera karşısına geçmişti.
Geçtiğimiz aylarda Evrim Akın'a evinin kapılarını açan Alkan, parmağındaki alyansı göstererek sessiz sedasız evlendiğini duyurmuştu.
"DÜĞÜNÜ SONRA YAPARIZ"
Özel hayatıyla dikkat çeken Banu Alkan "Evlendik, düğünü sonra yapacağız. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Sonra Paris'e gider bir düğün daha yaparız" demişti.
.