"Bana tombalağım diyen kocamı çok özledim" dedi Müge Anlı'yı ısırdı mı ısırmadı mı? "Genelevler telefona sığdı" Güler Kahraman...
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 24 Nisan 2023 canlı yayında şaşkına çeviren anlar yaşandı... İşlediği konularla gündeme yön veren Müge Anlı'nın yayınına katılan Güler Kahraman, 1 yıldır kayıp olan ve kendisine "Tombalağım" diye seslenen eşi Serdar Kahraman'ı aradığını söyledi. Bir anda Müge Anlı'nın koluna yapışan Güler Kahraman'ı görenler önce, Anlı'yı ısırdığını sansa da işin aslı bambaşka çıktı.
24.04.2023 14:28 - Son Güncelleme: 24.04.2023 14:28
Güler Kahraman 30 yıllık Serdar Kahraman'a bir yıldır ulaşamadığını belirterek Müge Anlı'dan eşini bulması için yardım istedi. Serdar Kahraman'ın akıllı telefondan kadın bulduğunu sonra kadınlar tarafından dolandırıldığını iddia eden Güler Hanım eşi Serdar Kahraman'ın bir yıldır kayıp olduğunu ve kendisinden haber alamadıklarını söyledi.
Tanıştığı kadınların Serdar Kahraman'ın parasını yediğini, kadınlardan vazgeçmesi için çok uğraştığını anlattı. Bir kadının yanında 1 sene boyunca kaldığını, sonunda oğluyla birlikte aradıklarında bir binanın içinde bulduklarını anlattı.