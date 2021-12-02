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Baleye dönen Ebru Akel öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı! Fit hali dikkat çekti esnek vücuduyla...

Baleye dönen Ebru Akel öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı! 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünden mezun olan ünlü sunucu Ebru Akel, geçirdiği sakatlık nedeniyle baleye ara vermişti. Yıllar sonra yeniden bale yapmaya başlayan ünlü sunucu, o anları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. "Dansa geri dönüş!" ifadelerini kullanan Akel, verdiği pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Ebru Akel'in o pozları...

02.12.2021 01:46 - Son Güncelleme: 02.12.2021 01:46
Baleye dönen Ebru Akel öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı! Fit hali dikkat çekti esnek vücuduyla...

9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünden mezun olan Ebru Akel, yaşadığı bir sakatlık sonrası baleyi bırakmıştı.

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Baleye dönen Ebru Akel öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı! Fit hali dikkat çekti esnek vücuduyla...

Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla baleye döndüğünü duyurdu.

Baleye dönen Ebru Akel öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı! Fit hali dikkat çekti esnek vücuduyla...

Yeniden baleye dönen sunucu, o anları "Dansa geri dönüş! Esnek omurga, esnek zihin, esneyebilen duygu..." notuyla yayınladı.

Baleye dönen Ebru Akel öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı! Fit hali dikkat çekti esnek vücuduyla...

ok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Ebru Akel'in fit hali ve esnek vücudu dikkat çekti.

Baleye dönen Ebru Akel öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı! Fit hali dikkat çekti esnek vücuduyla...

İşte Ebru Akel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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