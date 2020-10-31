Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Müge Anlı'nın memleketini duyanlar çok şaşırıyor...

Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ ve memleketi ile gündem olmaya devam ediyor. Özel hayatını göz önünde yaşamayan ve konuşulmasını sevmeyen başarılı sunucu Müge Anlı'nın nereli olduğu en çok merak edilen konular arasında. 46 yaşındaki Müge Anlı, her ne kadar özel hayatını gizli tutmaya çalışsa da hayranları onu merak ediyor. İşte Müge Anlı nereli sorusunun cevabı...