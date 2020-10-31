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Demet Şener'in kızı İrem annesinin boyunu geçti! İrem ve Ömer'in babaları İbrahim Kutluay'a benzerlikleri şaşırttı

Demet Şener kızı İrem Kutluay ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Küpeli, kendi boyuna yaklaşan kızı için, "Zaman çok hızlı geçiyor. Hızlı büyüyorlar" diye konuştu. Öte yandan hem İrem Kutluay hem de Ömer Kutluay'ın babaları İbrahim Kutluay'a benzerlikleri gözlerden kaçmıyor. İşte başta Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın çocukları olmak üzere ünlülerin çocukları.

31.10.2020 09:29 - Son Güncelleme: 31.10.2020 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





