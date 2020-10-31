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Demet Şener'in kızı İrem annesinin boyunu geçti! İrem ve Ömer'in babaları İbrahim Kutluay'a benzerlikleri şaşırttı

Demet Şener kızı İrem Kutluay ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Küpeli, kendi boyuna yaklaşan kızı için, "Zaman çok hızlı geçiyor. Hızlı büyüyorlar" diye konuştu. Öte yandan hem İrem Kutluay hem de Ömer Kutluay'ın babaları İbrahim Kutluay'a benzerlikleri gözlerden kaçmıyor. İşte başta Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın çocukları olmak üzere ünlülerin çocukları.

31.10.2020 09:29 - Son Güncelleme: 31.10.2020 09:29
Demet Şener'in kızı İrem annesinin boyunu geçti! İrem ve Ömer'in babaları İbrahim Kutluay'a benzerlikleri şaşırttı

Spor giyimleriyle dikkat çeken anne-kız, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Şener, objektiflere poz verirken 14 yaşındaki kızı için "Boyu boyuma yetişti. Zaman çok hızlı geçiyor, hızlı büyüyorlar" dedi. İşte başta Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın çocukları İrem ve Ömer olmak üzere ünlülerin çocukları.

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Demet Şener'in kızı İrem annesinin boyunu geçti! İrem ve Ömer'in babaları İbrahim Kutluay'a benzerlikleri şaşırttı

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR

Demet Şener'in kızı İrem annesinin boyunu geçti! İrem ve Ömer'in babaları İbrahim Kutluay'a benzerlikleri şaşırttı
Demet Şener'in kızı İrem annesinin boyunu geçti! İrem ve Ömer'in babaları İbrahim Kutluay'a benzerlikleri şaşırttı

COŞKUN SABAH VE KIZI ROZA SABAH

Demet Şener'in kızı İrem annesinin boyunu geçti! İrem ve Ömer'in babaları İbrahim Kutluay'a benzerlikleri şaşırttı
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