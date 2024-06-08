Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'dan milyonluk anlaşma! Aldığı parayı duyanlar kulaklarına inanamadı! Tam tamına...

Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel ve Elit Andaç Çam gibi başarılı oyuncularla birlikte ekran karşısına geçiyor. Dizi her hafta milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ederken Demet Evgar'ın reklam anlaşmasından kazandığı para dudak uçuklattı. İşte Demet Evgar'ın milyonluk anlaşması...