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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı! Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın partneri meğer...

Kadrosunda Ecem Özkaya, Bennu Yıldırımlar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı merak konusu oldu. Levent Babataş'la mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Evgar'ın özellikle memleketi merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Demet Evgar aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Demet Evgar'ın memleketi...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 10:13 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 10:13
Bahar’ın yıldızı Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı! Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın partneri meğer... 1

Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı! Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın partneri meğer... 2

DEMET EVGAR KİMDİR?
19 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya gelen Demet Evgar, Afsem Tiyatrosu'nda henüz 17 yaşındayken oyunculuğa başladı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı! Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın partneri meğer... 3

Burada Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaçoyununda yer alan oyuncu, sahnenin büyüsüne kapılarak İstanbul'a geldi.

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