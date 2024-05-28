Bahar’ın yıldızı Demet Evgar bakın aslen nereli çıktı! Memleketiyle şaşırttı! Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın partneri meğer...

Kadrosunda Ecem Özkaya, Bennu Yıldırımlar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı merak konusu oldu. Levent Babataş'la mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Evgar'ın özellikle memleketi merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Demet Evgar aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Demet Evgar'ın memleketi...