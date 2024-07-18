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Bahar’ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak sevgilisiyle plajda yakalandı! Bakın gönlünü kime kaptırmış! Demet Evgar’ın partneri...

İçerde, Çukur, Kurşun, Ramo, Yargı gibi birçok dizide rol alan Mehmet Yılmaz Ak'ın son adresi Bahar oldu. Demet Evgar ve Buğra Gülsoy ile başrolü üstlendiği dizide Timur karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü isim, plajda sevgilisi ile keyif yaptığı anlarda kameralara yakalandı. Bakın Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi kim...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 12:24 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 12:24
Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak sevgilisiyle plajda yakalandı! Bakın gönlünü kime kaptırmış! Demet Evgar’ın partneri... 1

İçerde, Çukur, Kurşun, Ramo, Yargı gibi birçok dizide rol alan Mehmet Yılmaz Ak, oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirdi.

Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak sevgilisiyle plajda yakalandı! Bakın gönlünü kime kaptırmış! Demet Evgar’ın partneri... 2

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Füsun Demirel ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Bahar dizisinde Timur karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, şimdi ise tatil görüntüleriyle konuşuldu.

Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak sevgilisiyle plajda yakalandı! Bakın gönlünü kime kaptırmış! Demet Evgar’ın partneri... 3

Ünlü oyuncu, Bahar dizisinin sezon finalinin ardından tatil için Bodrum'a gitti.

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