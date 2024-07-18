Bahar’ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak sevgilisiyle plajda yakalandı! Bakın gönlünü kime kaptırmış! Demet Evgar’ın partneri...

İçerde, Çukur, Kurşun, Ramo, Yargı gibi birçok dizide rol alan Mehmet Yılmaz Ak'ın son adresi Bahar oldu. Demet Evgar ve Buğra Gülsoy ile başrolü üstlendiği dizide Timur karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü isim, plajda sevgilisi ile keyif yaptığı anlarda kameralara yakalandı. Bakın Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi kim...
İçerde, Çukur, Kurşun, Ramo, Yargı gibi birçok dizide rol alan Mehmet Yılmaz Ak, oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirdi.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Füsun Demirel ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Bahar dizisinde Timur karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, şimdi ise tatil görüntüleriyle konuşuldu.
Ünlü oyuncu, Bahar dizisinin sezon finalinin ardından tatil için Bodrum'a gitti.