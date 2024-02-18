Bahar’ın Evren'i Buğra Gülsoy’un eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kırmızı Oda’nın yıldızıyla aylarca evli kalmış...

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde Evren karakterini canlandıran Buğra Gülsoy'un hayatı merak edildi. 2018-2023 yılları arasında evli kaldığı Nilüfer Gürbüz'den bir oğlu olan oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Buğra Gülsoy'un eski eşi bakın hangi ünlü oyuncuymuş...