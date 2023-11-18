Bahar ve Nihal Candan'ın annesi Umut Candan "Kızlarım dolaptaki kuru fasulyeyi yerken bile izin alırlar" Skandalları ifşa olmuştu

Bir moda yarışması sonrası şöhrete kavuşan sosyal medya fenomenleri Gül Nihal Candan ile Bahar Candan polis tarafından gözaltına alındı. Candan kardeşlerin, 100 milyon liralık vurgun yapan suç örgütüne üye oldukları iddia edildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettiren kardeşlerin anneleri Umut Candan'ın da sicilinin epey kabarık olduğu ortaya çıkmıştı. Skandallar kraliçesi anne kızları hakkında konuştu. Anne Candan çarpıcı ifadeler kullandı.