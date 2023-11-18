Bahar ve Nihal Candan'ın annesi Umut Candan "Kızlarım dolaptaki kuru fasulyeyi yerken bile izin alırlar" Skandalları ifşa olmuştu

Bir moda yarışması sonrası şöhrete kavuşan sosyal medya fenomenleri Gül Nihal Candan ile Bahar Candan polis tarafından gözaltına alındı. Candan kardeşlerin, 100 milyon liralık vurgun yapan suç örgütüne üye oldukları iddia edildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettiren kardeşlerin anneleri Umut Candan'ın da sicilinin epey kabarık olduğu ortaya çıkmıştı. Skandallar kraliçesi anne kızları hakkında konuştu. Anne Candan çarpıcı ifadeler kullandı.
"Suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Candan kardeşlerin annesi Umut Candan kızlarının suçsuz olduğunu söyleyip, 'Kızlarım neyin içinde olduklarını bile bilmiyorlar' ifadelerini kullandı.
2.Sayfa'nın haberine göre anne Candan'ın sözleri şu şekilde: