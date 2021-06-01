Bahar Şahin beyaz mayosuyla sosyal medyayı yaktı geçti Şeyma Subaşı'yı da ti'ye aldı! Berfin Nilsu Aktaş'la tatil yapan Bahar...

Son olarak adı Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'le anılan 24 yaşındaki oyuncu Bahar Şahin ve Kuzey Yıldızı dizisinden tanıdığımız Berfin Nilsu Aktaş birlikte tatil yapıyor. Aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Şahin yine yapacağını yaptı. Önce Şeyma Subaşı'yı ti'ye alarak olay yaratan Bahar Şahin sonrasonda paylaştığı beyaz mayolu fotoğrafıyla hem sosyal medyayı yaktı geçti hem de güldürdü.

01.06.2021 09:51 - Son Güncelleme: 01.06.2021 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





