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Bahar Şahin beyaz mayosuyla sosyal medyayı yaktı geçti Şeyma Subaşı'yı da ti'ye aldı! Berfin Nilsu Aktaş'la tatil yapan Bahar...

Son olarak adı Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'le anılan 24 yaşındaki oyuncu Bahar Şahin ve Kuzey Yıldızı dizisinden tanıdığımız Berfin Nilsu Aktaş birlikte tatil yapıyor. Aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Şahin yine yapacağını yaptı. Önce Şeyma Subaşı'yı ti'ye alarak olay yaratan Bahar Şahin sonrasonda paylaştığı beyaz mayolu fotoğrafıyla hem sosyal medyayı yaktı geçti hem de güldürdü.

01.06.2021 09:51 - Son Güncelleme: 01.06.2021 09:51
Bahar Şahin beyaz mayosuyla sosyal medyayı yaktı geçti Şeyma Subaşı'yı da ti'ye aldı! Berfin Nilsu Aktaş'la tatil yapan Bahar...

Son zamanlarda adı futbolcu Dorukhan Toköz ile anılan Bahar Şahin, son paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Bahar Şahin beyaz mayosuyla sosyal medyayı yaktı geçti Şeyma Subaşı'yı da ti'ye aldı! Berfin Nilsu Aktaş'la tatil yapan Bahar...

Tatil sezonunu Alaçatı'da açan Şahin'e Kuzey Yıldızı dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle tanınan Berfin Nilsu Aktaş eşlik etti.

Bahar Şahin beyaz mayosuyla sosyal medyayı yaktı geçti Şeyma Subaşı'yı da ti'ye aldı! Berfin Nilsu Aktaş'la tatil yapan Bahar...

Bahar Şahin'in Instagram'ının hikaye bölümünden paylaştığı beyaz mayolu fotoğrafı hem güldürdü hem sosyal medyayı yaktı geçti.

Bahar Şahin beyaz mayosuyla sosyal medyayı yaktı geçti Şeyma Subaşı'yı da ti'ye aldı! Berfin Nilsu Aktaş'la tatil yapan Bahar...

İŞTE O FOTOĞRAF

Bahar Şahin sonrasında Şeyma Subaşı'yı ti'ye aldı.

Bahar Şahin beyaz mayosuyla sosyal medyayı yaktı geçti Şeyma Subaşı'yı da ti'ye aldı! Berfin Nilsu Aktaş'la tatil yapan Bahar...

Şahin, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşım ile Subaşı'na misilleme yapmasıyla takipçilerini epey güldürdü.