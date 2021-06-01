EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Maaile mavişler'
EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Atv'nin 6 sezondur reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm ile yine nefes kesen anlara ev sahipliği yapacak Sevilen dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya gündeminde. EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca oyunculuğu kadar mavi gözleri ile de kendisine hayran bırakıyor. 5 kardeş olan Kaynarca ailesi birbirine çok benziyor. Oktay Kaynarca'nın annesi ise güzelliği ile adından söz ettiriyor. İşte 'maaile mavişler' dedirten Oktay Kaynarca ve ailesi...
01.06.2021 09:34
- Son Güncelleme: 01.06.2021 09:34
Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi. Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. EDHO'nun sevilen ismi İşte Oktay Kaynarca'nın 5 kardeşi var. İşte güzelliği ile sosyal medya gündeminde yerini alan Oktay Kaynarca ve annesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...