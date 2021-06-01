EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Maaile mavişler'

Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi. Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. EDHO'nun sevilen ismi İşte Oktay Kaynarca'nın 5 kardeşi var. İşte güzelliği ile sosyal medya gündeminde yerini alan Oktay Kaynarca ve annesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...