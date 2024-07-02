Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak'ın annesi Nevra rolündeki Hatice Aslan'ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı! Görenler şoke oldu

Bahar dizisindeki kaynana karakteriyle ekran karşısına geçen Hatice Aslan sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Daha önce En Son Babalar Duyar, Kınalı Kar, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri gibi uzun soluklu dizilerde rol alan ve bu sezon da Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi isimlerle kamera karşısına geçen Hatice Aslan'ın özel hayatı merak edildi. Aslan'ın sır gibi sakladığı oğlunu görenler ise "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu. İşte Hatice Aslan'ın oğlu...