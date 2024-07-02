Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak'ın annesi Nevra rolündeki Hatice Aslan'ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı! Görenler şoke oldu

Bahar dizisindeki kaynana karakteriyle ekran karşısına geçen Hatice Aslan sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Daha önce En Son Babalar Duyar, Kınalı Kar, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri gibi uzun soluklu dizilerde rol alan ve bu sezon da Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi isimlerle kamera karşısına geçen Hatice Aslan'ın özel hayatı merak edildi. Aslan'ın sır gibi sakladığı oğlunu görenler ise "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu. İşte Hatice Aslan'ın oğlu...
Bahar dizisinde sergilediği performansla beğeni toplayan Hatice Aslan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
HATİCE ASLAN KİMDİR?
20 Şubat 1962 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Hatice Aslan, Ferhunde Hanımlar, En Son Babalar Duyar dizileri ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle hafızalara kazındı.
Sivas Lisesinin ardından Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro okuyan Aslan, mezun olduğu 1983-84 sezonunda Nezihe Araz'ın yazdığı, Kenan Işık'ın yönettiği "Bozkır Güzellemesi" oyununda yer aldı.
1986-1992 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Oğlu Ekin, İzmir'de olduğu bu dönemde dünyaya geldi.